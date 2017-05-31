Порошенко про рішення Стокгольмського арбітражу: Москва вперше втрачає можливість використовувати газ як зброю

Президент Петро Порошенко привітав рішення Стокгольмського арбітражу у справі НАК «Нафтогаз України» проти «Газпрому» щодо контракту на постачання газу, в якій українська державна компанія виграла найкрупніший комерційний спір.

Як повідомила прес-служба глави держави, Порошенко зазначив, що відповідно до цього рішення, положення «бери або плати» скасоване, а у задоволенні вимог російського «Газпрому» сплачувати за газ на цій підставі відмовлено.

Читайте такожУ МЗС назвали перемогою рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу в "Газпрому"

«Це принцип, нав’язаний Україні Росією і безвідповідально прийнятий українськими переговірниками в 2009 році. Завдяки йому мільйони українців були пограбовані на мільярди доларів», - наголосив Порошенко.

Президент також підкреслив, що рішення Стокгольмського арбітражу надає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ по контракту з «Газпромом» відповідно до умов ринку. Таким чином, вартість газу буде визначатися не Кремлем, а виключно прозорим та вільним ринком.

«Це – важливий крок на шляху до енергетичної безпеки. Москва вперше втрачає можливість використовувати газ як зброю політичного тиску та шантажу. Для України це надзвичайно важливе рішення, оскільки суперечності між «Нафтогазом» та «Газпромом» вперше врегульовуються у цивілізований юридичний спосіб», - наголосив президент.

Глава держави також підтвердив, що Україна була і залишатиметься надійним партнером у питанні забезпечення газом європейських споживачів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у російського газового монополіста компанії «Газпром» з урахуванням ринкових умов.

Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС із території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газового спору стосовно умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році.

Читайте такожКлімкін про рішення Стокгольмського арбітражу: перемога над енергетичної агресією РФ

Однією зі спірних умов контракту на закупівлю газу з Росії була ціна «блакитного» палива, яка була набагато вищою вартості газу на європейському ринку з поставкою на західний кордон України. У середині квітня цього року головний комерційний директор «Нафтогазу» заявив, що ціна палива, яке було куплено на європейському ринку, на 25-30 дол. за 1 тис. куб. м нижче, ніж розрахункова ціна за контрактом із «Газпромом» на другий квартал 2017 року.

За даними української компанії, станом на 29 травня 2017 року, сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (із яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

За даними «Нафтогазу», сьогодні держхолдинг отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в частині контракту на купівлю газу, яке містить оцінку судом усіх юридичних і фактичних питань справи. Остаточне рішення, в якому буде вказано суми задоволених вимог сторін, буде надано пізніше.