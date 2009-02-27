Тимошенко вже змирилася з тим, що керманичем НБУ залишиться Стельмах?

Під час сьогоднішньої наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА не порушувалося питання щодо призначення нового голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Це питання не піднімалося на сьогоднішній ранковій зустрічі», - сказала глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оскаржив це рішення в Конституційному Суді.