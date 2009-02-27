БЮТ оскаржить рішення суду щодо Рибакова

Блок Юлії Тимошенко оскаржить сьогоднішню ухвалу Луганського окружного адміністративного суду щодо скасування рішення міжпартійного з`їзду БЮТ і Ради БЮТ про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря РИБАКОВА.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, апеляційна скарга буде подана БЮТ найближчими днями. При цьому, зауважив він, скарга буде подана до Донецького апеляційного адміністративного суду, який саме і займається подібними справами, оскільки в Луганську суду такої юрисдикції немає. “В БЮТ оцінюють рішення Луганського окружного адмінсуду як таке, що має місце. Але я запевняю, що РИБАКОВ не буде народним депутатом за жодних обставин”, - сказав А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, в червні 2008 року народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід з коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив І.РИБАКОВА депутатського мандата.

У свою чергу І.РИБАКОВ подав до суду в Одесі позов до БЮТ про визнання протиправним і відміну рішення міжпартійного з`їзду блоку від 30 червня про дострокове припинення його повноважень народного депутата. Проте адмінсуд ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву І.РИБАКОВА, а Апеляційний адмінсуд Одеської області залишив у силі цю постанову.

У лютому цього року І.РИБАКОВ заявив про відкликання своєї позовної заяви з Одеського окружного адміністративного суду і звернувся до суду в Луганську.

11 лютого Луганський окружний адміністративний суд зупинив дію рішення Ради БЮТ від 30 червня 2008 року і рішення міжпартійного з`їзду БЮТ від 30 червня 2008 року, який ухвалив достроково припинити повноваження народного депутата И.РИБАКОВА.

Після цього голова ради БЮТ, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу і розслідувати обставини фальсифікації адміністративної справи Луганського окружного адміністративного суду про виключення народного депутата Ігоря РИБАКОВА зі списків БЮТ.

Сьогодні, 27 лютого, Луганський окружний адмінсуд визнав незаконними й протиправними і скасував рішення міжпартійного з`їзду БЮТ і Ради БЮТ про дострокове припинення повноважень І.РИБАКОВА.