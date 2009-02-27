У Тимошенко визначилися, який зв'язок збільшить шанси на кредити

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявляє, що одержання Україною кредитів на двосторонній основі залежатиме від виконання українською стороною програми Міжнародного валютного фонду stand-by.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів після завершення переговорів з урядовою делегацією Польщі на чолі з віце-прем`єр-міністром Вольдемаром ПАВЛЯКОМ.

«Передумовою для успішного завершення цього процесу є досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом про продовження виконання програми stand-by, яка передбачає спільні узгоджені заходи з українською владою, а, як відомо, зараз цей процес набуває позитивної динаміки», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, найближчим часом можуть відбутися зустрічі з місією МВФ у Києві.

«Цей зв`язок збільшує шанси на позитивний результат у наших двосторонніх консультаціях», - зазначив він.

Разом з тим, віце-прем`єр вважає передчасним заявляти про досягнення попередніх домовленостей з країнами, які можуть надати Україні кредит. Г.НЕМИРЯ також повідомив, що найближчими тижнями він планує здійснити візити до країн, до яких уряд України звернувся з проханням про виділення фінансової допомоги. Проте віце-прем`єр не назвав конкретні дати поїздок і країни, які він має намір відвідати.