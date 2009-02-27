Ющенко закликає керівництво МВФ якомога швидше відновити роботу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у листі до директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Домініка СТРОСС-КАНА висловив сподівання на сприяння якнайскорішому відновленню роботи місії МВФ в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЮЩЕНКО подякував «за розуміння складності поточної економічної ситуації в Україні і готовність відновити діалог з українською стороною щодо перегляду критеріїв Меморандуму про економічну та фінансову політику».

В.ЮЩЕНКО наголошує у листі, що сьогодні відбулася його зустріч з прем`єр-міністром, головою Національного банку, головою Верховної Ради України і представником парламентської фракції Партії регіонів, основним завданням якої було вироблення єдиного національного плану з подолання кризи, стабілізації економіки і нарощення її потужностей.

За його словами, вже наступного тижня зацікавлені органи влади і політичні партії підготують узгоджені позиції з невирішених питань і передадуть їх до офісу МВФ у Вашингтоні. До парламенту також буде внесено низку законів, на необхідність прийняття яких звертала увагу остання місія Фонду. Це дозволить суттєво скоротити дефіцит державного бюджету України на 2009 рік. «Цими кроками Україна засвідчує свою готовність до відновлення діалогу з Міжнародним валютним фондом», - наголосив у листі глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка повинна була ухвалити рішення щодо надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує протягом найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи суттєвий дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту.

Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».