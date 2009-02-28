РНБО: стан біологічної безпеки загрозливий

Рада національної безпеки і оборони України визнала, що існуючий стан організації системи біологічної безпеки України та упередження проявам біотероризму загрожує національній безпеці України і не забезпечує ефективну протидію біологічним загрозам населенню, сільському господарству, довкіллю тощо.

Як повідомляє прес-служба глави держави, це РНБО констатувала сьогодні на своєму засіданні під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Проектом відповідного рішення РНБО запропоновано комплекс заходів, спрямованих на розробку та впровадження ефективної організації біологічної безпеки держави, протидії проявам біотероризму, захисту населення від безконтрольного та протиправного розповсюдження генетично модифікованих продуктів, збереження для нащадків здорового та безпечного природного середовища.

Крім того, у ході обговорення питання «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в містах і селах України» учасники засідання наголошували на підвищенні рівня потенційних загроз виникнення надзвичайних ситуацій та ускладненні санітарно-епідемічної ситуації в окремих регіонах країни, пов`язаних з погіршенням якості джерел питного водопостачання та незадовільним технічним станом систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Було зазначено, що за запасами власних водних ресурсів Україна належить до числа найменш забезпечених країн Європи. А при тенденції щодо зменшення обсягів використання води рівень антропогенного навантаження на водоресурсний потенціал залишається високим. Понад 60% забруднених стоків потрапляє у водойми внаслідок недостатнього очищення зворотних вод на очисних спорудах, решта 40% надходить у водойми без будь-якого очищення.

Крім того, зниження рівня продуктивності системи централізованого водопостачання через несвоєчасне проведення поточних і капітальних ремонтів, порушення технологічного регламенту їх експлуатації, відключення від електропостачання, неефективне очищення стічних вод загострює проблему вторинного забруднення води у водопровідних мережах.

Централізованим водопостачанням забезпечено населення всіх міст, 88% селищ та лише 26% сільських населених пунктів. У 98 населених пунктах України через значну зношеність основних фондів, дефіцит потужностей водозабірних споруд, втрати питної води в зовнішніх мережах послуги з водопостачання надаються не цілодобово, а за графіком.

Стан очисних споруд, технології водоочистки та водопідготовки, що були запроваджені понад 40-50 років тому, не відповідають зростаючому рівню забруднення водних ресурсів та не завжди забезпечують належну якість питної води.

Проектом відповідного рішення РНБОУ запропоновано комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення екологічної ситуації на водних об`єктах нашої держави на основі басейнового принципу управління ними, на розвиток, технічну модернізацію та технологічне оновлення систем централізованого водопостачання, водопідготовки та водовідведення, серед яких - вдосконалення чинної законодавчої та нормативно-правової бази, оновлення програмних документів у зазначеній сфері тощо.