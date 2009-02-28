Литвин хоче новий закон про вибори на випадок, «якщо вулиця примусить»

До кінця березня можна прийняти закон про проведення виборів до Верховної Ради України за відкритими списками, якщо буде підтримка фракцій БЮТ та Партії регіонів. Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у ефірі програми "Свобода" на телеканалі “Інтер”.

За його словами, “ключова політична відповідальність за те, щоб ми прийняли нову виборчу систему щодо виборів до ВР і місцевих рад лежить на двох найбільших політичних силах - БЮТ і ПР”.

В.ЛИТВИН наголосив, що має бути змінена виборча система, щоб “люди знали за кого вони голосують і з кого їм питати”.

Він зазначив, що у випадку, коли “вулиця примусить іти на дострокові вибори”, то має бути вже прийнятий закон про відкриті списки. “Треба прийняти закон, а після того, якщо не буде здатна влада адекватно реагувати на ті проблеми, які є, то треба всім спокійно піти на суд суспільства і люди мають дати оцінку”, - додав голова Верховної Ради України.

Говорячи про перспективи прийняття закону про вибори за відкритими списками, В.ЛИТВИН висловив переконаність, що “політична воля абсолютно домінує” і відповідне рішення буде ухвалено.