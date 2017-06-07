Transparency International Україна виявила зв’язки депутатів Ради з тютюновими компаніями

Transparency International Україна виявила стійкі зв’язки низки представників парламентського Комітету з питань податкової та митної політики з тютюновими компаніями.

Читайте такожTransparency International вважає недостатніми зусилля Києва щодо покарання Януковича і Ко за корупціюТакими є презентовані на прес-конференції УНІАН висновки моніторингового дослідження антикорупційної організації Transparency International Україна, присвяченого потенційному конфлікту інтересів у державних посадовців, заявляє виконавчий директор TІ Ярослав Юрчишин.

За даними антикорупційної організації, «4 чинних народних депутати, які входять до комітету, зокрема, його очільниця Ніна Южаніна, а також Максим Курячий, Михайло Кобцев, Тарас Козак мають стійкі зв’язки з тютюновими компаніями, і їм допомагає голова секретаріату комітету Сергій Шоломицький».

«У діяльності цих посадовців протягом довгого часу простежується відстоювання інтересів виробників сигарет», - йдеться у повідомленні.

За словами Юрчишина, депутати просувають вигідні для тютюнових компаній законодавчі ініціативи та регулювання, активно критикують і нехтують законопроектами, які не на руку тютюновим корпораціям. Наприклад, деякі з них системно боролися за низькі акцизи на тютюн.

«Необхідно мінімізувати втручання тютюнових корпорацій у прийняття державних рішень, важливих для здоров’я нації. Усі домовленості між владою та бізнесом не повинні містити конфлікт інтересів. Це повинні бути не підкилимні контакти, а відкритий діалог за участю громадськості», – наголошує Юрчишин.

Згідно з дослідженням Transparency International Україна, потенційний конфлікт інтересів у податково-тютюновій сфері спостерігається ще з часів керування Комітетом Верховної Ради з питань податкової та митної політики, а пізніше - Державною фіскальною службою Романом Насіровим.

Голова правління громадської організації «Життя», експерт Українського центру контролю над тютюном Андрій Скіпальський наголошує на неприпустимості відстоювання комерційних інтересів тютюнових транснаціональних корпорацій народними депутатами, які працюють за кошти платників податків.

«Така практика створює значні корупційні ризики, конфлікт інтересів, суперечить міжнародним зобов’язанням України та державним інтересам. Завдяки захисникам інтересів тютюнових компаній, які чудово почуваються у парламентському хаосі та економічній кризі, Україна не зробила за три роки жодного кроку в імплементації глави 22 «Громадське здоров’я» Угоди про Асоціацію з ЄС», - зазначив Скіпальський.

У дослідження організації наголошується, що ТІ Україна виступає за викорінення корпоративного прихованого лобізму бізнесу, який шкодить інтересам суспільства та виступає за прозорість співробітництва влади з представниками великого бізнесу.