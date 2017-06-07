Екс-голова Луганської СБУ назвав ім'я держслужбовця, який просив Путіна ввести війська до України

Один з керівників луганських козаків, який на початку окупації Донбасу закликав президента РФ Володимира Путіна ввести війська в Україну, Леонід Рубан, виявився негласним співробітником відділу "Т" (департаменту захисту національної державності управління Служби безпеки України (СБУ) в Луганській області.

Про це розповів екс-глава управління Служби безпеки України (СБУ) в Луганській області Олександр Петрулевич, виступаючи як свідок у Старобільському райсуді Луганської області, де розглядається кримінальне провадження щодо екс-керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, повідомляє "ГОРДОН".

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Петрулевич зазначив, що полковник УСБУ Охтирський відмовився порушувати матеріали щодо Леоніда Рубана.

"Я стабілізую ситуацію, і притягнення його до кримінальної відповідальності може негативно вплинути на питання національної безпеки в Луганській області, й зокрема всієї країни", – передав Петрулевич слова полковника.

Екс-голова Луганської СБУ зазначив, що при цьому Рубан звертався з відкритим листом до президента іншої держави із закликом введення військ на територію України".

Петрулевич розповів, що під час розмови на тему Рубана Охтирський попросився у відставку й згодом був звільнений.

Нагадаємо, Єфремова було затримано 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії й заарештовано на наступний день. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність й недоторканність України, створення терористичної організації "ЛНР", а також присвоєння, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.