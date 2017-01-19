Справа Єфремова: Вищий спецсуд відмовив захисту екс-"регіонала" у передачі розгляду його справи в Київ

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовив захистуекс-керівника Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова щодо перенесення розгляду справи екс-нардепа у Київ, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що адвокати екс-«регіонала» подавали клопотання про перенесення справи у Печерський райсуд Києва.

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Таким чином, Вищий спецсуд визнав законним розгляд кримінального провадження проти Єфремова судом в Луганській області.

Нагадаємо, колишньому «регіоналу» Олександру Єфремову продовжили арешт. Про це у своєму Twitter написала прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Вона повідомила, що згідно із рішенням Старобільського районного суду Луганської області арешт Єфремову продовжено до 17 березня.

«Старобільський райсуд Луганщини подовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року», - написала вона.