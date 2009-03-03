Нафтогаз заспокоює, що з Газпромом розрахуються вчасно

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що розрахується з ВАТ «Газпром» за фактом спожитих об`ємів газу у встановлені контрактом терміни, і вважає за доцільне не нагнітати зайвої напруги навколо своїх відносин з ВАТ «Газпром».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що зараз триває документальне оформлення імпортованих Україною в лютому об`ємів газу та підготовка фінансових документів.

“Необхідний об`єм коштів акумульовано на рахунках НАК «Нафтогаз України», частину яких вже конвертовано в долари США”, - зазначено в повідомленні.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз" зобов`язаний щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. Після першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Загалом 2009 року НАК повинен заплатити 14,4 млрд. дол., з яких 360-450 млн. дол. – за лютий.

У 20-х числах лютого "Нафтогаз" повідомив "Газпрому" про можливе погіршення розрахунків через зростання заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики в розмірі 552 млн. дол.

2 березня НАК "Нафтогаз України" пообіцяв вчасно і в повному обсязі сплатити ВАТ "Газпром" газ, який був поставлений у лютому. Як повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ, таких домовленостей було досягнуто між головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ і головою правління НАК "Нафтогаз України" Олегом ДУБИНОЮ.

"Під час телефонної розмови, що відбулася сьогодні, було досягнуто домовленість про те, що українська сторона в повному обсязі та вчасно сплатить газ за фактом поставки в лютому, а "Газпром" не застосовуватиме штрафних санкцій за умовами відбору в лютому", - сказав С.КУПРІЯНОВ.