Ющенко відреагував на відставку Огризка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає постанову Верховної Ради про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України несвоєчасною і необґрунтованою.

Як передає кореспондент УНІАН, про цю позицію глави держави повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА.

«Абсолютно недоречно в умовах загострення всередині країни економічної кризи послабляти зовнішньополітичний напрямок в державі і створювати нові джерела напруги», - сказала вона.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, на думку Президента, подібним рішенням парламент розхитує зовнішньополітичну рівновагу країни, «провокуючи чергові посадові торги замість дієвої системної роботи».

Президент також акцентує увагу на тому, що БЮТ своїми голосами порушив домовленості про узгоджені дії, досягнуті під час останньої зустрічі за участі Президента, прем’єр-міністра, голови ВР та керівника Національного банку.

І.ВАННИКОВА також пообіцяла, що глава держави визначиться з кандидатурою на посаду міністра закордонних справ чітко в межах своїх конституційних повноважень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКО з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, “за” проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина не проголосував жоден депутат.