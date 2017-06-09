Рада планує розглянути інвестиційні законопроекти (подію завершено)

У сьогоднішньому порядку денному пленарного засідання Верховної Ради передбачено розгляд двох законопроектів. Як передає кореспондент УНІАН, традиційно з 10.00 до 11.00 має відбутися Година запитань до уряду.

Читайте такожРада відправила на доопрацювання законопроект про Конституційний судПісля неї порядком денним передбачається розглянути законопроекти, які стосуються інвестиційних можливостей у сфері виробництва електроенергії з альтернативних джерел, а також захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.

Водночас, як відомо, вже тривалий час законопроекти по п'ятницях, хоч і стоять у порядку денному, на розгляд не виносяться. Це пов'язано з відсутністю на пленарних засіданнях у цій дні значної кількості парламентаріїв.