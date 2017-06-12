В ЄС очікують, що асоціація з Україною остаточно набуде чинності 1 вересня

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Читайте такожПорошенко наголошує на важливості реалізації "Плану Маршалла для України"Він наголосив, що Угода про асоціацію вже була ратифікована усіма 28 країнами-членами Євросоюзу.

"Вона офіційно стане чинною 1 вересня", - зазначив Мінгареллі.

Посол висловив сподівання, що реалізація положень Угоди про асоціацію сприятиме розбудові економічних та ділових зв'язків, а також в усіх інших сферах у відносинаж між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - Європейський Союз.