Тимошенко розповіла, кого боляче битиме по руках

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння Президента та прем’єра, а є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу у Парижі після зустрічі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, відповідаючи на запитання українських журналістів.

Прем’єр наголосила, що уряд не дозволить подібних дій. «Я як прем’єр-міністр досить боляче дам по рукам всім, хто зазіхає на державну власність», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що сьогоднішніми діями СБУ намагалася паралізувати діяльність НАК «Нафтогазу», зруйнувати програму забезпечення України природним газом, зірвати розрахунки «Нафтогазу» з «Газпромом», а також залякати людей, які мали відношення до розмитнення газу на користь НАК «Нафтогаз України».

«Вони хотіли, безумовно, застосувати всі свої важелі впливу, включаючи і силові структури, для того, щоб не розстатися з 11 млрд. кубометрів газу і 5 млрд. дол. як наслідок. Це очевидно. І якщо хтось думає, що це боротьба особистостей, то це банальна боротьба корупційної групи за гроші, які їм не належать», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Служба безпеки заявляє, що розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України і в суворій відповідності до закону з використанням усіх повноважень, наданих службі.

Сьогодні вранці, 4 березня, перед відбуттям до Франції Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в Україні почалися політичні репресії щодо співробітників Енергетичної митниці за розмитнення 11 млрд. куб. м природного газу, які містяться в сховищах України, на користь НАК «Нафтогаз України».

«Почалися арешти людей, які на своїх посадах протистоять корупції, не виконують злочинних наказів високих посадовців», - заявила прем`єр, повідомивши про затримання Т.ШЕПІТЬКА.

«На нього чинився тиск, який був пов`язаний з тим, що його змушували розмитнити природний газ, який Україна купила до сховищ у Російської Федерації, – 11 млрд. куб. м. Цього співробітника митниці змушували розмитнити вказаний газ на «РосУкрЕнерго». Митник не скоїв жодних злочинних дій – він розмитнив природний газ, який Держава Україна в особі НАК «Нафтогаз України» купила у «Газпрому», - розмитнив на НАК «Нафтогаз України». Він не підкорявся злочинним наказам розмитнити даний газ на корупційній основі для тіньової структури «РосУкрЕнерго», і за це він поплатився своєю свободою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона повідомила, що 11 млрд. куб. м газу були повністю розмитнені на користь НАК «Нафтогаз України» за угодою купівлі-продажу. «Вони офіційно і законно куплені, вони повністю розмитнені і сьогодні є власністю НАК «Нафтогаз України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.