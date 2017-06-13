МТОТ виступає за розширення санкцій проти осіб, причетних до порушень прав людини в Криму

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України співпрацюватиме із громадськими організаціями для напрацювання бази даних конкретних осіб, які були причетні до порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

Як повідомила прес-служба ввідомства, ця ініціатива обговорювалася під час робочої зустрічі за участю першого заступника Міністра Юсуфа Куркчі, народного депутата та очільника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, представників неурядових організацій.

Зазначається, що йдеться, перш за все, про розширення списку осіб, які знаходяться під санкціями України та інших держав.

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"Списки осіб, які систематично долучаються до політично мотивованого переслідування громадян України на тимчасово окупованих територіях, будуть передані Міністерству закордонних справ України для подальшої співпраці із відповідними органами у США, Канаді, Європі задля вирішення питання про введення персональних санкцій", - повідомили у МТОТ.

Під час зустрічі також обговорювалася можливість долучити до таких списків осіб, причетних до пропаганди війни на території Криму, які нав’язували агресивне ставлення до громадян України, кримських татар або Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Крім того, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України долучиться до розбудови системи моніторингу введення в дію та дотримування раніше запроваджених санкцій щодо осіб, які пов’язані із російською агресією в Україні.