10 нардепів пішли звільняти Шепітька з-під варти – БЮТ

10 народних депутатів із фракції Блоку Юлії Тимошенко пішли до слідчого ізолятору тимчасового утримання на вул. Глибочицькій, щоб звільнити з-під варти заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар фракції БЮТ Тарас ПАСТУШЕКО.

Він нагадав про вчорашнє рішення суду, який своєю ухвалою припинив слідчі дії у кримінальній справі проти посадовців НАК «Нафтогаз України» і Енергетичної митниці.

За словами Т.ПАСТУШЕНКА, народні депутати вважають, що на основі цього рішення суду правоохоронці повинні звільнити Т.ШЕПІТЬКА з-під варти.

Як повідомляв УНІАН, в рамках порушеної 2 березня кримінальної справи за фактом заволодіння посадовцями НАК "Нафтогаз України" за попередньою змовою з групою осіб 6,3 млрд. куб. м природного газу на суму понад 7,4 млрд. грн. працівники СБУ 3 березня затримали заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА, а 4 березня проводили слідчі дії і намагалися вилучити документи в центральному офісі НАК "Нафтогаз України".

В.о. голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.