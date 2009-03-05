Литвин увечері підпише постанову про звільнення Огризка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив, що сьогодні увечері підпише постанову про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, після голосування в залі не було заявлено про порушення процедури.

Він підкреслив, що комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР зобов’язав його підписати цю постанову.

В.ЛИТВИН зазначив, що всі дискусії навколо даного питання є «ніщо інше, як боротьба за посаду міністра закордонних справ».

Як повідомляв УНІАН, 3 березня ВР 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, “за” проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина не проголосував жоден депутат.