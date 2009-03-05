$1,7 млрд газових грошей «ганяв» ВТБ Банк

Подвійне проходження 1,7 млрд. дол. через рахунки НАК “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром” відбувалося через "ВТБ Банк".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Наскільки законно проходили гроші - 1,7 млрд. доларів - двічі через рахунки «Нафтогазу», а також «Газпрому»? Ці платежі було зроблено через "ВТБ Банк", - сказав він, пропонуючи журналістам провести розслідування щодо законності таких операцій.

Також В.ХОРОШКОВСЬКИЙ нагадав, що «1,7 млрд. доларів - це приблизно квартальне надходження платежів до бюджету».

Як повідомлялося, в інтерв`ю інтернет-виданню «Українська правда» В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив: "Відбулася маніпуляція. 1,7 млрд. дол. в одноденному режимі спершу прийшли з Росії на рахунок «Нафтогазу», а потім вийшли з України назад до Росії. При цьому гроші не покидали банк. Я думаю, суспільству важливо знати, що це за операція, за якою 1,7 млрд. дол. в один день зайшло в Україну і тут же вийшло. Причому такі операції здійснювалися двічі. Наскільки я розумію, перший раз гроші пройшли як передоплата з боку «Газпрому» за транзит територією України. Потім ці гроші вийшли з території України назад на рахунок "Газпрому" як придбання боргових зобов`язань «РосУкрЕнерго» на цю суму. А друга операція відбувалася з метою створити видимість експортно-імпортних операцій по газу. Проте це тягне на службовий злочин, на привласнення в особливо великих розмірах».

«Що це взагалі за газ, який під час другого прогону 1,7 млрд. дол. «Нафтогаз» спершу продав, а потім купив назад? Це величезний об`єм газу! Звідки він узявся в сховищах України? Якщо це був український газ, то чому він був проданий Росії по 154 дол. – якщо ми самі купуємо в Росії по 360 дол.?», – додав він.

Також він уточнив, що 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за статтею 191 частиною 5 – привласнення в особливо великих розмірах. У рамках цієї справи слідчі дії здійснюються в трьох структурах – Державній митній службі, НАК «Нафтогаз України» і ДК «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. внаслідок зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем.