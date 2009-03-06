Генсек НАТО: українські політики мають об'єднатися

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР переконаний, що українські політичні сили мають об`єднатися для здійснення необхідних реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це генсек заявив, відкриваючи засідання комітету Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Він зазначив, що тільки таким чином Україна зможе досягти поставлених перед собою цілей. При цьому генсек НАТО зазначив, що країни Альянсу готові і надалі допомагати Україні у здійсненні необхідних реформ.

У свою чергу, т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ зазначив, що стратегічний курс України на євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним.