Тимошенко: саме на жінках сьогодні лежить велика відповідальність

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знає, що сьогодні життя в країні не краще, але українські жінки – найчарівніші і найсильніші в світі

Як повідомили УНІАН в управлінні по зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів, про це йдеться в привітанні Ю.Тимошенко з нагоди 8 Березня.

"Сьогодні в країні, скажемо чесно, життя не найкраще. Я все це знаю. Саме тому таке велике значення для нас сьогодні має це свято - кожна посмішка, кожен добрий і теплий погляд, кожне слово, сказане від серця, кожна дія, зроблена з любов’ю та від душі.

Восьме березня - це день, коли наші кохані чоловіки готують нам свої милі сніданки, дарують квіти і подарунки. І ця увага нам дуже потрібна.

Це надихає нас, дає нові сили, які нам так необхідні, бо саме на нас сьогодні лежить велика відповідальність за тепло та затишок в домі.

І які б не спіткали нас труднощі, з якими б проблемами ми не зустрілися, я знаю, що Українські Жінки – найчарівніші та найсильніші в світі! І вони з честю та гідністю справляться з усіма негараздами.

Зі святом вас, дорогі мої, рідні! Я люблю і міцно-міцно обіймаю всіх вас.

Весни, Надії, Кращих сподівань! Хай збуваються всі ваші мрії!

Повірте, все у нас буде добре!", - зазначається в привітанні Ю.ТИМОШЕНКО.