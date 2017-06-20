Черги по біометрику: жителі окупованого Донбасу масово кинулися оформляти закордонні паспорти (відео)

Жителі окупованого Донбасу масово оформлюють закордонні біометричні паспорти. Вони їдуть у прифронтові міста.

Зокрема, у Покровську чергу до міграційної служби люди займають з ночі. Хоча гарантії, що біометрику вдасться оформити швидко, немає. Адже мешканців окупованих територій перед тим, як видати закордонний паспорт, перевіряють додатково.

"Це у столиці процес оформлення закордонного паспорта - процес повністю автоматизований, тут все відбувається у душному приміщенні, замість електронних табло - звичайні паперові списки", - йдеться в сюжеті.

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Керівник міграційного відділу розповідає: на Донбасі процес оформлення закордонних паспортів триває довше, ніж в інших областях України, адже більшість клієнтів - жителі окупованих територій.

Раніше прес-секретар держпідприємства "Документ" Володимир Поліщук заявив, що для отримання біометричних паспортів громадянам із пропискою на окупованих територіях Донбасу та Криму потрібно надати додаткові документи для ідентифікації особи.

Чиновник уточнив, які документи треба надати додатково для підтвердження особи.

"Якщо ви прийшли зробити закордонний паспорт, принесли паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, старий закордонний паспорт, ми вимушені просити надати свідоцтво про народження, або військовий квиток, або інші документи. Проводиться додаткова ідентифікація через інші органи влади і видається закордонний біометричний паспорт", - зазначив Поліщук.