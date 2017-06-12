Українцям з окупованих територій біометричні паспорти видаватимуть після cпецперевірки

Для отримання біометричних паспортів громадянам із пропискою на окупованих територіях Донбасу та Криму потрібно надати додаткові документи для ідентифікації особи. Про це заявив прес-секретар держпідприємства "Документ" Володимир Поліщук, передає Еспресо.

"Певну кількість документів було загублено під час подій, які там відбуваються, немає можливості ідентифікувати особу по формі №1. Є постанова Кабміну, яка рекомендує проводити додаткову ідентифікацію", - сказав Поліщук.

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Чиновник уточнив, які документи треба надати додатково для підтвердження особи.

"Якщо ви прийшли зробити закордонний паспорт, принесли паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, старий закордонний паспорт, ми вимушені просити надати свідоцтво про народження, або військовий квиток, або інші документи. Проводиться додаткова ідентифікація через інші органи влади і видається закордонний біометричний паспорт", - зазначив Поліщук.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент Петро Порошенко доручив внести на розгляд уряду питання щодо видачі громадянам на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму паспортів старого зразка.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Євросоюз не підтримує ініціативу президента Петра Порошенка.

Мінгареллі додав, що наполягає на тому, щоб саме усі українці, і також ті, які проживають в окупованих Криму і окремих районах Донбасу, могли подорожувати до країн-членів ЄС, використовуючи український біометричний паспорт.