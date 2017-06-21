Порошенко заявив, що Трамп не схожий на людину, яка має "особливі стосунки" з Росією

Президент України Петро Порошенко заявляє, що президент США Дональд Трамп не схожий на людину, яка має «особливі стосунки» з Росією.

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News в рамках робочого візиту до США.

«Ми абсолютно переконані, що Росія має вивести свої війська з нашої території, має вивести артилерію, танки та усе інше», - сказав Порошенко.

За його словами, у разі, якщо цього не станеться, санкції мають бути продовжені. «Цей меседж ми почули від президента Трампа, від віце-президента Пенса… Санкції будуть чинними до повного виконання Мінських угод», - зауважив президент.

«Він (Трамп – УНІАН) не схожий на людину, яка має такі особливі стосунки (з РФ – УНІАН), беззаперечно… На моє особисте відчуття, він є чудовим лідером, він має велику харизму, має велику політичну волю та він є сильним другом України, хто допоможе мені принести мир в мою країну. Це надзвичайно важливо", - сказав Порошенко.

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Також він повідомив, що в Білому домі відбулися «дуже ефективні переговори щодо оборонного озброєння».

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Трамп заявив, що з часу його інавгурації у січні 2017 року ніхто не зміг довести, що в нього нібито були таємні зв'язки з представниками російського уряду.

Він написав у Twitter: "Після семи місяців розслідувань та слухань у комітетах про мою "змову з росіянами" ніхто не зміг продемонструвати будь-які докази. Сумно".

За даними західних ЗМІ, Трамп одразу після інавгурації намагався скасувати санкції проти РФ, запроваджені через агресію в Україні та ймовірне втручання у виборчі перегони в США 2016 року.

Після вступу на пост президента у січні Трамп наполягав, що не знайомий з президентом РФ Володимиром Путіним, але висловлював сподівання, що налагодить з ним "фантастичні відносини".

Крім того, в кінці травня Трамп назвав Росію джерелом загроз.