Порошенко заявляє, що не бачить необхідності змінювати "нормандський формат"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у Вашингтоні було обговорено питання більш активного залучення США до “нормандського формату”, але не бачить необхідності змінювати його.

Про це він заявив під час прес-конференції сьогодні у Вашингтоні.

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“Ми не бачимо необхідності змінювати “нормандський формат” і мати якийсь паралельний трек до Мінського процесу”, - зазначив Порошенко.

“Ми дійсно обговорювали більш активне залучення наших американських партнерів до “нормандського формату”, ми повністю відкриті і вітаємо ці кроки. І будемо абсолютно вітати і більш активну участь, в тому числі, і представницьку, в форматі Мінського процесу і в Тристоронній контактній групі. Ми вважаємо, що це може принести нове дихання, перезавантаження і принести швидкі результати”, - відповів президент на відповідне запитання.