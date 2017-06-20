Голова МЗС Франції пов'язав відносини між Росією та ЄС із вирішенням конфлікту на Донбасі

Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан пов'язав відносини Росії і Європейського Союзу з вирішенням конфлікту на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Читайте такожЛавров назвав розширення санкцій проти РФ "русофобською одержимістю"

«У нас ще одна проблема - це українська криза. Ми заявили з Сергієм, що ми залишаємося прихильниками врегулювання цієї кризи, і в рамках «нормандського формату» Франція і Німеччина готові продовжувати свою посередницьку роль для того, щоб Мінські угоди були виконані у найкоротші терміни», - сказав Ле Дріан.

«Чим більше ми чекаємо і не діємо, тим менше стає контактних ліній, і тим більше віддаляється перспектива врегулювання цієї кризи, відповідно, погіршуються відносини між Євросоюзом і Росією», - наголосив він.

За словами політика, Франція не прагне до ізоляції РФ від Європи та економічного і фінансового ослаблення Росії.

Він додав, що важливо займатися врегулюванням ситуації в Сирії і боротися зі «спільним ворогом» - тероризмом, щоб припинилися масові вбивства, за які несе відповідальність режим президента Башара Асада. При цьому Ле Дріан наголосив, що в країні триває поширення хімічної зброї та «режим не виконує взяті на себе зобов'язання».

У свою чергу Лавров заявив, що, згідно з позицією обох сторін, альтернативи Мінським домовленостям по Україні не існує.

«Наша спільна позиція - необхідність повного виконання мінського комплексу заходів. Ми вважаємо, що альтернативи цьому документу, цього компромісу, не існує», - сказав Лавров.

За його словами, в Росії виходять з того, що «необхідно більше волі з боку влади в Києві».

Також Лавров додав, що триватиме взаємодія в «нормандському форматі».