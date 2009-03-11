Україна і НАТО проведуть штабні переговори

В Україну з візитом прибула делегація НАТО на чолі із заступником начальника Управління регіональної безпеки і співробітництва Міжнародного військового штабу НАТО бригадним генералом Павлом АДАМОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, сьогодні, 11 березня, в рамках візиту відбудеться зустріч бригадного генерала П.АДАМА із заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адміралом Ігорем КНЯЗЕМ та проведення штабних переговорів між делегаціями Альянсу та Збройних Сил України.

В ході штабних переговорів сторони планують обговорити питання оновлення Концепції військового співробітництва Україна-НАТО, стан підготовки військових аспектів Річної національної програми Україна-НАТО, стан та перспективи опрацювання проекту Робочого плану Військового комітету Україна-НАТО на 2010-2011 роки.

Також делегації Альянсу та Збройних Сил України обговорять питання участі підрозділів ЗС України в операціях з підтримання миру під проводом НАТО, стан та перспективи залучення підрозділів ЗС України до Сил реагування Альянсу, участь підрозділів Збройних Сил України у заходах Концепції оперативних можливостей та багатонаціональних навчаннях.

Необхідно додати, що до складу делегації Збройних Сил України, яка братиме участь у штабних переговорах з делегацією НАТО, включено начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України віце-адмірала Ігоря КАБАНЕНКА та начальника Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу ЗС України генерал-майора Бориса Кременецького, представників Головного управління оборонного планування та Головного фінансово-економічного управління Генерального штабу ЗС України, Командування Сухопутних військ ЗС України та Департаменту фінансів Міністерства оброни України.