Наразі до регламентного комітету ВР не надійшло жодного із п'яти подань на нардепів

На даний час до регламентного комітету ВР не надійшло жодного із п’яти подань на народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сказав в коментарі журналістам перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник.

“Наразі комітет не отримав жодних документів, що стосуються подань на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України”, - зазначив він.

“Я принагідно висловлюю щирий жаль, що всі новини, пов’язані з виконанням конституційних повноважень окремих державних органів, посадових осіб чи то генеральний прокурор, чи голова Верховної Ради України, я особисто дізнаюся із ЗМІ. Як на мене, це не нормально”, - наголосив Пинзеник.

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Як повідомляв УНІАН, вчора генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового, (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн), та депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.

Також Генпрокуратура направила до ВР подання на Дейдея, «в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн».

Крім того, відомство просить ВР зняти недоторканність з Розенблата, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. дол.» та Полякова, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва». Поляков і Розенблат підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вже направив подання до регламентного комітету парламенту.