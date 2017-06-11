Ситуація на кордоні в перші години безвізу (фоторепортаж)

Майже 600 громадян України перетнули кордони країн-членів Європейського Союзу у перші години чинності безвізового режиму.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

"Вже в ніч з 10 на 11 червня громадяни України почали перетинати кордон в рамках безвізового режиму з країнами Європи. Як уже повідомлялося, майже 600 українців, які мають біометричні паспорти, співробітники Держприкордонслужби оформили у пунктах пропуску на кордоні з ЄС та в аеропортах, звідки відбуваються рейси в європейські країни", - заявили прикордонники.

У відомстві нагадали, що безвізовий режим дозволяє громадянам України перебувати на території країн ЄС не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Також прикордонники закликали українців пам'ятати про вимоги, яких треба дотримуватися при перетині кордону неповнолітніми громадянами України. Зокрема, діти віком від 16 років і старші мають право подорожувати до Європи без віз самостійно, до 16 років – можуть виїжджати за межі України лише у супроводі обох батьків, або одного з батьків чи з довіреною особою, маючи при собі нотаріально завірену згоду. Якщо один із батьків живе за кордоном, то згоду засвідчують у консульських установах МЗС України.