Порошенко назвав своє рукостискання з Трампом дружнім і партнерським

20:16, 25 червня 2017
Політика
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Порошенко запевнив, що цей візит був не для того, щоб лише сфотографуватись. 

Порошенко заявив, що він відчував себе дуже комфортно під час зустрічі із Трампом

Президент України Петро Порошенко назвав своє рукостискання з президентом США Дональдом Трампом рукостисканням партнерів. Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Стосовно рукостискання – це було рукостискання партнерів, і я впевнений у тому, що атмосфера загальна, яка починається з рукостискання, була дуже дружня, дуже партнерська, дуже надійна. Я себе відчував дуже комфортно», - сказав Порошенко.

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«Завдання перед нами стояли надзвичайно важливі, і я хочу зняти будь-які інсинуації про те, що візит drop-in, тільки сфотографуватись - нам це було непотрібно. Ніякі фотокартки нічого б нам не додали», - зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Трампа відбулась 20 червня.

Після зустрічі Порошенко заявив, що обговорив з Трампом підтримку України у протидії російській агресії та подальшу санкційну політику щодо Москви.

За словами Порошенка, під час переговорів з Трампом було наголошено на підтримці територіальної цілісності України та продовженні санкційної політики щодо РФ.

Своєю чергою у Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.

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Теги: #зустріч Порошенка і Трампа