Порошенко назвав своє рукостискання з Трампом дружнім і партнерським

Президент України Петро Порошенко назвав своє рукостискання з президентом США Дональдом Трампом рукостисканням партнерів. Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Стосовно рукостискання – це було рукостискання партнерів, і я впевнений у тому, що атмосфера загальна, яка починається з рукостискання, була дуже дружня, дуже партнерська, дуже надійна. Я себе відчував дуже комфортно», - сказав Порошенко.

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«Завдання перед нами стояли надзвичайно важливі, і я хочу зняти будь-які інсинуації про те, що візит drop-in, тільки сфотографуватись - нам це було непотрібно. Ніякі фотокартки нічого б нам не додали», - зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Трампа відбулась 20 червня.

Після зустрічі Порошенко заявив, що обговорив з Трампом підтримку України у протидії російській агресії та подальшу санкційну політику щодо Москви.

За словами Порошенка, під час переговорів з Трампом було наголошено на підтримці територіальної цілісності України та продовженні санкційної політики щодо РФ.

Своєю чергою у Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.