Порошенко зустрівся із Трампом

Президент України Петро Порошенко зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Про це у Twitter повідомив речник Білого дому Шон Спайсер.

Він опублікував світлину, на якій видно, що Порошенко сидить поруч з Трампом, а також по обидва боки присутні представники держав, в тому числі віце-президент США Майк Пенс та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Після зустрічі з віце-президентом президент України Порошенко зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки", - зазначив Спайсер.

After meeting with @VP Ukraine President Poroshenko met with @POTUS@realDonaldTrumppic.twitter.com/LEFyAMfWYg