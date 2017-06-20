Порошенко зустрівся із Трампом

Президент України Петро Порошенко зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Про це у Twitter повідомив речник Білого дому Шон Спайсер.

Він опублікував світлину, на якій видно, що Порошенко сидить поруч з Трампом, а також по обидва боки присутні представники держав, в тому числі віце-президент США Майк Пенс та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Після зустрічі з віце-президентом президент України Порошенко зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки", - зазначив Спайсер.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Білому домі підтвердили, що сьогодні, 20 червня, у Вашингтоні Дональд Трамп завітає на зустріч Петра Порошенка із віце-президентом США Майклом Пенсом.

"Президент (Дональд Трамп - УНІАН) зустрінеться з радником з питань національної безпеки МакМастером та завітає на зустріч віце президента Майкла Пенса з президентом України Петром Порошенком", - йшлося у повідомленні Білого дому.