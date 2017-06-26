Порошенко висловив впевненість, що невдовзі окупований Крим повернеться в Україну

Президент Петро Порошенко висловив впевненість, що невдовзі тимчасово окупований ворогом Крим повернеться в Україну. Про це йдеться у зверненні з нагоди Дня кримськотатарського прапора, розміщеному на сайті глави держави.

Читайте такожКримські татари відзначають День національного прапора«Сьогодні, 26 червня - День кримськотатарського прапора. Саме цього дня у 1991 році, вперше після багатьох років вигнань і поневірянь, відновив роботу представницький орган - Курултай кримськотатарського народу», - нагадав Порошенко.

За словами президента, кримські татари, які поверталися з депортації на свою історичну землю, продемонструвавши всьому світові незламність духу, відродили самобутню традицію самоврядування, національну символіку.

«Кримськотатарський прапор став невід'ємним символом єдності, наступності поколінь і багатовікової боротьби кримських татар за свою свободу. У поєднанні синіх та золотистих кольорів цього прапора, так само, як у синьо-жовтих кольорах Державного прапора України - життєва сила і мрія про мирне, вільне та заможне майбутнє», - переконаний глава держави.

«Спільна Батьківщина, спільна мета - повернення тимчасово анексованого ворогом Криму - ще більш ріднять українців та кримських татар. Не зважаючи на труднощі, ми усі впевнені - невдовзі наші прапори гордо майорітимуть у вільному українському Криму», - підкреслив Порошенко.