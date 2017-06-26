В ЄС розпочали процедуру продовження санкцій проти Росії

В Раді Європейського Союзу розпочали письмову процедуру, якою буде затверджено рішення продовжити ще на півроку економічні санкції для Росії за невиконання Мінських домовленостей. Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили сьогодні в Раді ЄС.

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«Письмову процедуру розпочато. Очікується, що рішення формально буде ухвалено у середу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня президент Ради ЄС заявив, що в рамках саміту ЄС за результатами інформування президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель про стан виконання Мінських домовленостей лідери Євросоюзу домовилися продовжити економічні санкції для Росії ще на півроку. Термін дії існуючих санкцій спливав 31 липня.