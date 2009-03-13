Концерн "АВЕК" на період кризи підтримає підприємців
На місцевому рівні та державному
Народний депутат України, почесний президент Концерну «АВЕК» Олександр ФЕЛЬДМАН оголосив про те, що керівництво Концерну запроваджує орендні знижки на 30-50% для підприємців харківського торговельного центру «Барабашове».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі концерну, свою заяву О.ФЕЛЬДМАН зробив під час зустрічі з підприємцям ТЦ «Барабашове», присвяченій обговоренню питань антикризової підтримки харківських підприємців.
Депутат-бютівець поінформував зібрання, що адміністрація Торгового центру у період економічної кризи не планує індексувати і тим більше підвищувати існуючі ставки оренди.
При цьому О.ФЕЛЬДМАН дав доручення директору ТЦ «Барабашове» Андрію ШЕСТАКОВУ розробити справедливий механізм зниження вже існуючих орендних ставок на 30-50%, а також накласти мораторій на підвищення вартості послуг і тарифів для підприємців ТЦ «Барабашове». Крім цього, адміністрації ТЦ «Барабашове» доручено спільно з підприємцями в тижневий термін розробити систему антикризових пільг і затвердити дію даної схеми на весь період подолання економічної кризи в Україні.
“Ні на рівні держави, ні на рівні міста, ні на рівні «Барабашового» я не кину вас наодинці зі своїми проблемами», - заявив О.ФЕЛЬДМАН, додавши, що бачить своє завдання у тому, аби на державному рівні відстоювати інтереси підприємців.
«Саме для того, щоб «потім не ховати ока», я і ряд депутатів-харків`ян свідомо пішли на конфлікт з парламентським комітетом з податків і заблокували введення нового ринкового податку замість існуючого ринкового збору, не дали скасувати фіксований податок, не дозволили прийняти закон про додаткове відрахування до Пенсійного фонду з кожного торгуючого на ринках. Незважаючи на кризу, ми продовжуємо початі капітальні проекти, виносимо комунікації, реконструюємо дороги і допомагаємо місту. Ми не скрутили жодної соціальної і добродійної програми і не збираємося скорочувати робочі місця», – наголосив О.ФЕЛЬДМАН.