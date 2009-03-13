Литвин: треба рішуче ліквідувати двовладдя

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що у випадку обрання Верховної Ради за відкритими списками, потрібно перейти до парламентської форми правління.

Про це голова ВР заявив в ефірі телеканалу Інтер.

“Нам треба визначитись, якщо ми будемо обирати Верховну Ради за відкритими списками, якщо люди будуть обирати людей, то цілком очевидно, що нам треба робити ставку на парламентську республіку", - цитує Українська правда.

"Історичний досвід свідчить, що Україна страждала від того, що українські провідники завжди і скрізь воювали між собою", - заявив В.ЛИТВИН.

Спікер наголосив, що "це повинна бути Верховна Рада, яка має довіру, і є вищим представницьким органом українського народу. А всі ці дефініції напівпрезидентської або напівпарламентської – це означає продовжувати війну".

Крім того, В.ЛИТВИН закликав "рішуче ліквідувати двовладдя на місцях".