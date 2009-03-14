Тігіпко погоджується працювати в уряді Тимошенко

Сергій Тігіпко готовий ввійти в уряд Тимошенко і працювати над стабілізацією економічної ситуації.

Про це він заявив у програмі "Шустер Live".

"Я давав добро і ввійду в уряд, тому що в мене є досвід, щоб застосувати його для країни", - сказав Тігіпко.

"Я готовий працювати в команді цього уряду", - додав він, не уточнивши посади.

Тігіпко також висловив думку, що зараз потрібно забути про команди і подумати про країну.

"Поки ми не знімемо проблеми в банківському секторі, про стабільність думати не приходиться", - відзначив глава правління "Сведбанку" і ради інвесторів при прем`єрі Тимошенко.

У той же час Тігіпко заявив, що не претендував на посаду глави Нацбанку, відзначивши, що повідомив про це президента.

"Я сказав, що без згоди президента на цю посаду не піду", - заявив він.

Українська правда