Тігіпко погоджується працювати в уряді Тимошенко
А Ющенку сказав, на що не претендує
Сергій Тігіпко готовий ввійти в уряд Тимошенко і працювати над стабілізацією економічної ситуації.
Про це він заявив у програмі "Шустер Live".
"Я давав добро і ввійду в уряд, тому що в мене є досвід, щоб застосувати його для країни", - сказав Тігіпко.
"Я готовий працювати в команді цього уряду", - додав він, не уточнивши посади.
Тігіпко також висловив думку, що зараз потрібно забути про команди і подумати про країну.
"Поки ми не знімемо проблеми в банківському секторі, про стабільність думати не приходиться", - відзначив глава правління "Сведбанку" і ради інвесторів при прем`єрі Тимошенко.
У той же час Тігіпко заявив, що не претендував на посаду глави Нацбанку, відзначивши, що повідомив про це президента.
"Я сказав, що без згоди президента на цю посаду не піду", - заявив він.