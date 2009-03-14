Литвин не хоче більше "стрибати" до ВР через прохідний бар’єр

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне відмінити прохідний бар’єр за умови проведення парламентських виборів за відкритими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час програми «Свобода на Інтері» учора ввечері.

Спікер зауважив, що на сьогоднішній день існує дуже багато розбіжностей за мовною ознакою, на релігійному ґрунті, в питаннях зовнішньої політики, тому потрібно зробити все, щоб настрої людей повністю були представлені у парламенті.

«У зв’язку з цим я вважаю, що треба відмінити бар’єр», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР вважає, що на сьогоднішній день необхідно чітко визначитися, яка буде в Україні система організації влади.

«У зв’язку з цим нам треба усунути лідерів партій, адміністрації партій від визначення того, кому бути депутатом, а кому не бути. Це право має належати виключно людям», - сказав він.

При цьому, вважає В.ЛИТВИН, питання щодо виборчого законодавства має бути обговорено спільно Президентом, прем’єр-міністром, лідерами фракцій.

За словами голови ВР, саме після визначення, яким має бути рішення, повинен бути підготовлений єдиний законопроект.

«Нам потрібно зробити один прийнятний не для політиків, не під розклад на даний момент політичних сил, а зробити для країни закон, який буде працювати на перспективу», - сказав В.ЛИТВИН.