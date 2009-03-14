Янукович передумав: він дасть людей в уряд Тимошенко?

Віктор Янукович з представниками Партії регіонів разом із "неназваними особами" працює над проектом змін до Конституції.

Про це в ефірі програми "Шустер. Live" телеканалу "Україна" повідомила Ганна Герман.

"Зараз Віктор Федорович у ці хвилини разом з Азаровим, Лавриновичем та групою, яку я не можу назвати від наших колег, працюють над проектом змін до Конституції", - заявила Герман, не уточнивши, кого вона мала на увазі під словом "колеги".

Вона також повідомила, що в неділю вийде інтерв’ю Віктора Януковича на каналі "Інтер", де він розповість про антикризову програму Партії регіонів.

На запитання, чи підтримає Партія регіонів голосування за входження Сергія Тигіпка до уряду Тимошенко, Герман сказала: "Тигіпко – високий професіонал, і коли буде формуватися команда таких високих професіоналів як він, ми будемо за таку команду і за нього голосувати".

На інше питання, чи будуть регіонали рекомендувати своїх представників в уряд, депутат заявила: "Звичайно, будемо". "Ви бачили, які добрі фахівці працювали в уряді Януковича", - зазначила вона.

Українська правда