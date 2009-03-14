Тернопільський губернатор побачив спробу зірвати вибори

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ висловив сподівання, що правоохоронні органи дадуть правову оцінку діям осіб, які в п’ятницю ввечері намагалися перешкодити видачі виборчих бюлетенів членам тервиборчкомів на призначені на 15 березня позачергові вибори до Тернопільської облради.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі обладміністрації повідомили, що Ю.ЧИЖМАРЬ вважає вчорашній інцидент втручанням у виборчий процес, коли група депутатів однієї з партій намагалася перешкодити вивезенню із тернопільського видавництва “Збруч” бюлетенів.

“Неприємно, що сьогодні окремі політичні сили перебирають на себе повноваження прокуратури, міліції щодо контролю за діяльністю виборчих комісій. Контроль за роботою виборчкомів мають здійснювати вповноважені та зареєстровані спостерігачі, є певна процедура. А блокувати ТВК, входити на приватну територію без дозволу власника, заподіювати шкоду майну, – це не просто хуліганські дії, а бажання зірвати вибори”, – цитує Ю.ЧИЖМАРЯ його прес-служба.

Також, за даними прес-служби, голова ОДА звернувся до правоохоронних органів з вимогою забезпечити охорону громадського порядку у день голосування та вжити невідкладних заходів для охорони приміщень виборчих дільниць, виборчої документації, та гарантувати безпеку членів виборчих комісій, спостерігачів та виборців.