Кріль: БЮТ діяв за сценарієм Медведчука

Лідер партії Єдиний Центр Ігор КРІЛЬ запевняє, що Блок Юлії Тимошенко мав всі шанси не подолати 3% бар’єр на виборах до Тернопільської облради, а тому зійшов з перегонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єдиного Центру, на цьому І.КРІЛЬ наголосив, коментуючи відмову БЮТ брати участь у виборах.

«Блок Юлії Тимошенко мав всі шанси не подолати 3% бар’єр на виборах до Тернопільської облради. І саме цим пояснюється втеча БЮТ із виборчих перегонів», - зазначив лідер Єдиного Центру.

На його думку, тенденція падіння рейтингу БЮТ в області катастрофічна. «Ще рік тому їх підтримувало понад 60% виборців, два тижня тому – трохи більше 10%. А 15 березня на Тернопіллі міг бути зафіксований крах БЮТу як політичної сили. І після цього вони б не змогли хизуватися підтримкою народу, адже було б зафіксовано зневіру громадян до брехливих політиків», - наголосив І.КРІЛЬ.

«Свою поразку БЮТ відтягував всіма засобами: маніпулював судами, погрожував головним опонентам, перешкоджав роботі виборчих комісій. Все це як дві краплі води нагадує сценарій мукачівських виборів 2004 року. І дійові особи ті ж самі: група МЕДВЕДЧУКА проти патріотичних сил», - наголосив лідер Єдиного Центру.

При цьому він зауважив, що «зараз ми фактично бачимо той самий фільм, того самого режисера, з тими ж акторами, які лише поміняли партійну приналежність. Тільки тоді Віктор МЕДВЕДЧУК працював на КУЧМУ, а тепер він разом із ТИМОШЕНКО».

«Як і тоді, мета таких чорних схем не змінилася. Основне завдання – напередодні президентських виборів перевірити технології їхнього зриву, якщо результат не влаштовує МЕДВЕДЧУКА-ТИМОШЕНКО. Адже вже зараз очевидно – чесно виграти будь-які вибори ТИМОШЕНКО не зможе», - запевнив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ заявив, що відмовляється від участі у виборах до Тернопільської облради 15 березня і закликав своїх прихильників до бойкоту цього волевиявлення.

"БЮТ заявляє про те, що не братиме участь у фарсі, який організовано БАЛОГОЮ під виглядом виборів до Тернопільської обласної ради", - йдеться в заяві БЮТ.