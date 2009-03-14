Херсонська облрада шукає композитора

22:03, 14 березня 2009
Політика
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Гімн уже є, але поки що без музики

Херсонська обласна рада затвердила текст до гімну Херсонської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт облради.

У повідомленні зазначається, що автором слів є херсонський поет Микола БРАТАН.

Також у повідомленні йдеться про те, що облрада шукає композитора, який напише музику до тексту гімну Херсонщини. Заявки приймаються до 10 квітня.

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