Херсонська облрада шукає композитора

Херсонська обласна рада затвердила текст до гімну Херсонської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт облради.

У повідомленні зазначається, що автором слів є херсонський поет Микола БРАТАН.

Також у повідомленні йдеться про те, що облрада шукає композитора, який напише музику до тексту гімну Херсонщини. Заявки приймаються до 10 квітня.