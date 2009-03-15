Колишній міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО переконаний, що Україна має можливість за рік-два стати кандидатом на вступ до НАТО.

Про це В.ОГРИЗКО сказав в ефірі TВi, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Незважаючи на формальне неотримання ПДЧ, сьогодні Україна, як ніколи, близька до того, щоб реальними кроками довести, що за рік-півтора-два вона може стати кандидатом на вступ до НАТО, тому що ми маємо той інструмент, який є основою цієї самої Програми дій щодо членства», - вважає дипломат.

Він наголосив, що українські політики мають використовувати всі можливості для інформування суспільства щодо Альянсу, і мають робити це свідомо. «Коли ми однією рукою підписуємо лист про те, що ми хочемо в НАТО, а з іншого боку всіма засобами кажемо, що ми туди не хочемо, яким чином на це буде реагувати український громадянин?» - задається питанням В.ОГРИЗКО.

«Ми йдемо наліво чи направо – в цьому й питання. Нам потрібно думати про справжні цілі та їх або відстоювати, або від них відмовлятися. Не може в зовнішній політиці бути нечесності між партнерами та союзниками», - додав колишній міністр. «На жаль, з боку прем’єр-міністра (Юлії ТИМОШЕНКО) від самого початку створення уряду, і це проявилося в питанні про НАТО, з’явилися ознаки того, що єдиною зовнішня політика України таки не є», - заявив В.ОГРИЗКО. Він уточнив, що прем’єр-міністр підписала разом з Президентом та Головою ВР спільного листа до НАТО, але одразу після цього почалася робота по його дезавуації саме перед тими, кому цей лист і надсилався.

Стосовно своєї подальшої кар’єри колишній голова МЗС розмірковує, як бути максимально корисним державі. «Для мене такого особливого значення не матиме, яка це буде функція. Головне в тому, де я буду найбільш затребуваний для того, щоб досягти тієї цілі, яку я вважаю для себе головною. Ця ціль дуже проста – Євросоюз та НАТО».

В.ОГРИЗКО зауважив, що минуло зовсім небагато часу з моменту його відставки, і він ще має щасливу можливість обдумувати ті пропозиції, які надходять.