Рятувальникам МНС обіцяють підняти зарплату

Заробітна плата рятувальників Міністерства з питань надзвичайних ситуацій цього року зросте в середньому на 9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА, перебуваючи з робочою поїздкою у Вінниці.

«В середньому у рятувальників МНС в цьому році зарплата збільшиться на 9% порівняно з минулим роком», - сказав міністр.

Разом з тим, на його думку, зарплата рятувальників не є достатньою для людей подібної професії та відповідальності «Безумовно, цього мало, тому що ми наполягаємо на тому, що рятувальники - це люди, які кожну хвилину свого чергування готові до надзвичайної ситуації. Тут мають бути люди кращі з кращих, і якщо люди працюють, то вони мають відчувати і міцний тил», - підкреслив В.ШАНДРА.

За його словами, рятувальник не має переживати, як йому за квартиру платити, як сім’ю годувати і таке подібне. «Тому я наполягаю, щоб зарплата піднімалась саме в цієї категорії службовців (сержант, прапорщик сил цивільного захисту - УНІАН)», - наголосив міністр МНС.

Він зазначив, що на сьогодні їхня середня зарплата становить 1 тис. 200 грн. на місяць. «Я вважаю, що сержант, що прапорщик сил цивільного захисту мають отримувати зарплатню на 20% вище, ніж середня по промисловості, тому що тут мають бути кращі з кращих», - додав В.ШАНДРА.