У Тимошенко є два кандидати у віце-прем'єри

Уряд розглядає декілька кандидатур на посаду віце-прем`єра з регіональної політики, зокрема кандидатури мера Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА і мера Кривого Рогу Юрія ЛЮБОНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ журналістам у Києві.

«Ми приймаємо рішення винятково за пропозиціями мерів і керівників регіональної влади. Вже є кандидатури вінницького й криворізького мерів, є ще декілька кандидатур», - сказав він.

Віце-прем`єр повідомив, що уряд найближчим часом остаточно визначитися з кандидатурою на посаду віце-прем`єр-міністра з регіональної політики, в результаті чого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направить до парламенту відповідне подання.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що уряд надає важливого значення взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування, й саме тому погодився з пропозицією Асоціації міст про доцільність введення посади віце-прем`єр-міністра з регіональної політики в керівному складі уряду.