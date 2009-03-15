На Тернопільщині ідуть вибори

Сьогодні відбуваються вибори до Тернопільської обласної ради.

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова обласної Територіальної виборчої комісії Наталія ЧУЙКО, на Тернопільщині вчасно відкрилися усі виборчі дільниці.

За її словами, усі 1163 дільниці відкрилися о 7 годині, відтак жителі всієї Тернопільщини можуть голосувати за кандидатів до Тернопільської обласної ради. Н.ЧУЙКО також повідомила, що в неї немає інформації щодо того, що на якихось дільницях виникли проблеми у зв’язку з відкликанням БЮТ своїх представників. “Раз всі дільниці працюють, то очевидно таких проблем немає. Принаймні така інформація не надходила”, – сказала Н.ЧУЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, призначених на 15 березня.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

14 березня Львівський апеляційний суд зобов’язав Тернопільську територіальну виборчу комісію провести позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня.