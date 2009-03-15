ЄЦ закликав БЮТ навчитись гідно програвати

Блок Юлії Тимошенко продовжує застосовувати брудні технології для зриву виборів до Тернопільської облради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві “Єдиного центру”

Як заявляє “Єдиний центр” з посиланням на свої джерела, “представники БЮТ активно обдзвонюють мешканців Тернопілля з пропозицією не приходити і не брати участь у дострокових виборах до обласної ради”. При цьому “ЄЦ” нагадує, що “БЮТ також активно блокував народне волевиявлення у парламенті, судах. Доходило навіть до фізичного блокування типографії, де друкувалися бюлетені”.

“Єдиний центр” закликає БЮТ дотримуватися етичних норм та виборчого законодавства, а також навчитись гідно програвати. “До цього їм необхідно звикати. Адже, як показали останні соціологічні дослідження, тенденція падіння рейтингу БЮТ у області катастрофічна. Ще рік тому їх підтримувало понад 60% виборців, два тижні тому – трохи більше 10%”, - зазначають в “Єдиному центрі”.