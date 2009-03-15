Шандра просить 100 мільйонів

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА вважає, що в розпорядженні МНС має бути 100 млн. грн. для оперативного реагування на стихійні лиха.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив на прес-конференції у Вінниці.

"Поки що оперативно-резервний фонд створити не вдалося. Я наполягав і зараз наполягаю, що хоча б 100 млн. грн. повинно бути в розпорядженні міністерства", - сказав він.

В.ШАНДРА пояснив, що ці кошти “потрібні для того, щоб в перші три дні рятувальники проводити аварійно-рятувальні роботи і ні до кого не зверталися з питання фінансування”. "Минулорічна липнева повінь є прикладом того, що оперативно-резервний фонд необхідний. Ця повінь була надзвичайного масштабу, було підтоплено 1046 сіл, близько 46 тисяч будинків зруйновано мости та дороги – це колосальна кількість", - додав міністр МНС.

Як повідомляв УНІАН, 23-27 липня 2008 р. на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Закарпатської та Вінницької областей стався катастрофічний паводок, в результаті якого було підтоплено понад 1 тис. населених пунктів, більш як 45 тис. житлових будинків, майже 64,9 тис. га сільгоспугідь. Стихія зруйнувала 593 автомобільних та 650 пішохідних мостів, 781,3 км автошляхів та 159,4 км берегоукріплень.

Силами цивільного захисту було врятовано більше 5,3 тис. осіб, евакуйовано та відселено 29,5 тис. мешканців.

У даний час, за інформацією МНС, практично всі наслідки цього стихійного лиха ліквідовано.