«Свобода» побачила капітуляцію БЮТ

Незначні порушення, зафіксовані в ході сьогоднішніх позачергових виборів до Тернопільської облради не вплинуть на загальний результат волевиявлення. Про це заявив голова обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег СИРОТЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», за його словами, «жорстка конкуренція політичних сил на цих виборах, увага тернопільської громади та суворий контроль за процесом голосування практично унеможливлюють загрозу спотворення результатів волевиявлення тернополян.

«Ті незначні порушення на виборах до Тернопільської облради, які зафіксували наші представники на дільницях станом на 18:00, не зможуть істотно вплинути на результат волевиявлення», - зазначив О.СИРОТЮК.

«Більше того, політична сила, що протягом останнього місяця зривала вибори до Тернопільської облради, задіювала рейдерські технології, шантаж, погрози, фізичне насильство, визнала своє банкрутство і капітулювала на виборах. У результаті загроза фальсифікації виборів істотно зменшилась», - підсумував лідер тернопільської «Свободи».

Він також висловив переконання, що «є учасники виборчого процесу, які можуть застосувати механізми фальсифікації результатів волевиявлення».

«Свобода» вестиме паралельний підрахунок голосів і ми здатні дати по руках будь-кому, хто зазіхатиме на результати волевиявлення тернополян», - наголосив О.СИРОТЮК..

За його словами, вони відстояли право Тернополя на волевиявлення і зроблять все, щоб захистити результати голосування.