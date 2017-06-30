Геращенко розповіла, після чого відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки"

Зустріч лідерів країн «нормандського формату» має відбутися після напрацювання ініціатив з врегулювання ситуації на сході України.

Про це в коментарі УНІАН повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Тематика і час мають бути узгоджені, тут є спільна позиція, що зустріч особиста (лідерів країн «нормандського формату» - УНІАН) повинна бути в той момент, коли це буде не просто зустріч, щоби побачити одне одного, а будуть напрацьовані ініціативи, і вона має бути підготовлена так, щоби вона була результативною», - заявила Геращенко.

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Вона нагадала, що під час останньої зустрічі лідерів країн «нормандського формату» восени минулого року були досягнуті чіткі домовленості про допуск Міжнародного комітету Червоного Хреста до окупованих територій Донбасу.

«На жаль, цього не відбулася, один раз допустили Червоний Хрест передати посилки на Великдень, і то не особисто. Досі Червоний Хрест не допущений до пошуку зниклих безвісти, ексгумації тіл загиблих. Навіть така важлива гуманітарна складова не реалізована», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Французької Республіки Еммануель Макрон допускає можливість зустрічі лідерів країн "нормандського формату" щодо урегулювання ситуації на Донбасі у липні.