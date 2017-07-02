Глава МЗС Франції: альтернативи "мінському процесу" на сьогоднішній день немає

Гглава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що альтернативи "мінському процесу" немає.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Le Monde, повідомляє RFI.

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"Альтернативи "мінському процесу" на сьогоднішній день немає. Ніхто - ні росіяниі, ні українці не уявляють собі іншого формату переговорів. Тому ми вважаємо, що процес повинен обов'язково тривати. Обидві сторони конфлікту зобов'язані вжити необхідних заходів: обмінятися полоненими, відвести важку військову техніку від лінії розмежування, відмовитися від блокування і експропріації підприємств. Потрібно залагодити ці питання до початку нового етапу переговорів в нормандському форматі", - заявив Ле Дріан.

Він підтвердив, що рішення продовжити санкції проти Росії країни Європейського Союзу прийняли одноголосно.

"Однак слід пам'ятати, що санкції мають оборотний характер, в разі поліпшення ситуації вони можуть бути зняті. Сьогодні говорити поки про це рано. Для цього необхідна воля українського керівництва", - резюмував Ле Дріан.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що не бачить необхідності змінювати "нормандський формат".