Глава МЗС Франції: альтернативи "мінському процесу" на сьогоднішній день немає
У МЗС Франції підтвердили, що рішення продовжити санкції проти Росії країни Європейського Союзу прийняли одностайно.
Гглава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що альтернативи "мінському процесу" немає.
Про це він заявив в інтерв'ю газеті Le Monde, повідомляє RFI.
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"Альтернативи "мінському процесу" на сьогоднішній день немає. Ніхто - ні росіяниі, ні українці не уявляють собі іншого формату переговорів. Тому ми вважаємо, що процес повинен обов'язково тривати. Обидві сторони конфлікту зобов'язані вжити необхідних заходів: обмінятися полоненими, відвести важку військову техніку від лінії розмежування, відмовитися від блокування і експропріації підприємств. Потрібно залагодити ці питання до початку нового етапу переговорів в нормандському форматі", - заявив Ле Дріан.
Він підтвердив, що рішення продовжити санкції проти Росії країни Європейського Союзу прийняли одноголосно.
"Однак слід пам'ятати, що санкції мають оборотний характер, в разі поліпшення ситуації вони можуть бути зняті. Сьогодні говорити поки про це рано. Для цього необхідна воля українського керівництва", - резюмував Ле Дріан.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що не бачить необхідності змінювати "нормандський формат".